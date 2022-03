Diversas emoções permearam os arredores do bairro Campo Comprido, em Curitiba, na noite desta sexta-feira (18). Acostumados à forte movimentação de pessoas, devido à proximidade a uma das mais tradicionais casas de show da cidade, os moradores da região foram testemunhas de um evento diferente, quando o ex-presidente e pré-candidato ao Planalto para as eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve na cidade para participar do ato de filiação de Roberto Requião ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Como era de se esperar, o local foi palco de emoções diversas entre a esquerda e a direta, em um embate de apoiadores e correligionários do petista, contra manifestantes que, em sua maioria, apoiavam o atual presidente da república, Jair Bolsonaro (PL). Dentro da Expo Unimed, onde foi realizado o evento, pessoas tiravam fotos com banners de Lula e Requião, enquanto lá fora, manifestantes gritavam, em um carro de som, contra o processo que inocentou e soltou Lula na Lava Jato. Houve relatos ainda de que moradores dos prédios em frente ao local atiraram “ovos” em ambos os manifestantes, descontentes com o barulho causado pelas manifestações.

Lá dentro, no hall de entrada do centro de convenções, era possível enxergar um cartaz que trazia os dizeres “Quem manda é o povo; Lula e Requião de novo”. A relação de Lula com o ex-senador não é nova. Há vinte anos, nas eleições de 2002, Requião apoiou e foi apoiado pelo petista, quando chegou ao Palácio Iguaçu pela terceira vez. Em 2006, na campanha da reeleição de ambos, a parceria novamente aconteceu.

A dupla, inclusive, foi protagonista de um dos primeiros “memes” da política paranaense na era da Internet, quando Requião comeu, por engano, uma mamona (semente altamente venenosa) oferecida pelo então presidente da República, durante visita a Brasília em 2006.

A gafe não foi lembrada durante as mais de três horas em que petistas e simpatizantes puderam presenciar a volta de Lula a Curitiba, após a prisão na sede da Polícia Federal do bairro Santa Cândida. Apresentações de banda favoráveis ao pré-candidato e a presença de membros importantes do partido também fizeram parte do “comício de véspera”, com os deputados paranaenses Zeca Dirceu e Tadeu Veneri; os vereadores de Curitiba Carol Dartora, Professora Josete e Renato Freitas. Estiveram presentes ainda outras personalidades de esquerda, como Gleisi Hoffmann, Jaques Wagner e o governador do Piauí, Wellington Dias.

Renato Freitas, inclusive, que gerou polêmica ao fazer um protesto em uma igreja em Curitiba, esteve entre os presentes no “princípio de confusão” entre simpatizantes de Lula e os poucos (cerca de dez) manifestantes da direita. A Polícia Militar afastou qualquer chance de “cenas lamentáveis”. E, com o evento na capital paranaense, tanto as eleições para o governo estadual, quanto para a presidência, começaram a fazer parte das rodas de conversa em Curitiba.