Morreu, vítima da covid-19, aos 67 anos, o médico Leão Mocellin. Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde recebia atendimento contra a covid-19, mas não resistiu. Referência em otorrinolaringologia, Mocellin fundou o Hospital Ipo.

“Dr. Leão era um médico muito competente e humano. Socorria os pacientes a qualquer hora do dia ou da noite. Estava sempre de bom humor e era extremamente gentil. Gostava de pescar e amava a nossa Guaratuba. Nossa solidariedade a família Mocellin, aos amigos, colegas de trabalho e pacientes do dr. Leão. Que Deus lhe dê a alegria eterna do reino dos céus”, disse Ney Leprevost, que ressaltou ter sido atendido por Mocellin quando criança.

O velório de Leão Mocellin ocorre na Capela Varicano – Esmeralda. O sepultamento será às 11h no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.