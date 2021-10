O relato nas redes sociais de uma moradora de Colombo está dando o que falar. O motivo é que ela acusa equipes médicas por ter sido vítima de agressão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto Maracanã, no último sábado (16). A prefeitura negou os fatos e os servidores ainda registraram um Boletim de Ocorrência (BO) contra a mulher. Imagens de câmeras de segurança do local estão sendo analisadas.

Em seu perfil no Instagram e Facebook, a mulher, de 25 anos, identificada como Rebecca Mello, relatou uma suposta agressão por parte de um médico da UPA Maracanã no sábado (16), além disso, ela afirmou ter sido motivo de deboche por parte de outros integrantes da equipe médica.

Segundo o relato da jovem, após ter passado mal durante um culto religioso, ela foi socorrida pelos fieis e conduzida à Unidade de Pronto Atendimento. Já à disposição da equipe médica, Rebecca contou que o médico que estava lhe atendendo teria lhe agredido com dois socos em seu peito. O profissional ainda teria dito que a paciente estava “endemoniada”.

Situação teria ocorrido na UPA Alto Maracanã, em Colombo. Após as denúncias, equipe médica fez um Boletim de Ocorrência contra a jovem. Foto: Arquivo/Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná.

“A todo momento eles debocharam do meu estado. Eu não tinha forças pra me mexer, mas conseguia escutar perfeitamente tudo o que eles diziam, um dos enfermeiros falava a todo tempo que nem pra se matar eu prestava, e começou a dizer as formas as quais eu deveria ter tentado me matar, que esse negócio de ansiedade é tudo fachada…”, denunciou a mulher.

Imagens de câmeras de segurança da UPA foram recolhidas e estão sendo analisadas pelas autoridades policiais. Confira o relato publicado nas redes sociais!

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Prefeitura de Colombo nesta terça-feira (19) que emitiu uma nota através da Secretaria Municipal de Saúde. Leia na íntegra.

“A Secretaria Municipal de Saúde, vem por meio de nota oficial, esclarecer os questionamentos a respeito da denúncia realizada por Rebecca Mello. A equipe composta pelo médico que atendeu a paciente, a enfermeira e três técnicos de enfermagem, compareceu na manhã de hoje (19), na Delegacia do Maracanã para registrar o Boletim de Ocorrência para estabelecer a verdade dos fatos; A Guarda Municipal já está com a posse das imagens de segurança para divulgar o momento em que a paciente foi atendida; A equipe que prestou o atendimento preza pela qualidade nos serviços oferecidos e respeita à população.“, diz a nota.

