Morreu, aos 73 anos, na noite desta quarta-feira (23) o empresário Cláudio Petrycoski, de Pato Branco, no Sudoeste. Cidadão Benemérito do Paraná, ele fundou a Atlas Eletrodomésticos, uma das maiores empresas do segmento no Brasil. Claudio era um grande colecionador de carros antigos e de canetas.

“Cláudio era um amigo e uma liderança importante de todo o Paraná. Ele ajudou Pato Branco a se tornar um polo da região porque, além de empresário, trabalhava em projetos em prol do município, como a ampliação do aeroporto. Seu legado é imenso”, afirmou Ratinho Junior, que lamentou a morte do empresário.

Cláudio nasceu em Pato Branco em 1949, quando o município ainda era distrito de Clevelândia. Começou a trabalhar com o pai no setor de fogões e em 1985 assumiu a presidência da Indústria de Fogões Petrycoski, momento em que iniciou o trabalho de investimento e profissionalização do ramo. A partir de 1997 a empresa dava início ao processo de exportação e mudança de nome para Atlas Eletrodomésticos.

Além da atuação no mercado privado, era vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP desde 1998 e teve grande atuação no Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social (Irdes), onde era presidente, no Sindimetal Sudoeste e na Agência de Desenvolvimento do Sudoeste.

Ele tinha no currículo o Diploma do Mérito Industrial, concedido pelo Sistema Fiep, o Troféu Empresarial do Fórum Nacional de Líderes Empresariais, e Tops de Marketing da ADVB-PR. Era pai de cinco filhos e avô de doze netos. A prefeitura de Pato Branco decretou luto oficial de três dias.