Um avião da companhia aérea China Eastern Airlines com 132 pessoas ao bordo caiu nesta segunda-feira (21) na China. Segundo a Administração de Aviação Civil da China (CAAC, na sigla em inglês), a aeronave havia partido da cidade Kunming para Guangzhou e terminou caindo em uma região de montanhas.

O avião era um Boeing 737. Ainda não há informações sobre a causa da queda, nem se há sobreviventes. A CAAC informou que a aeronave, que levava 123 passageiros e 9 tripulantes, perdeu contato com os controladores de voo enquanto sobrevoava a cidade de Wuzhou.

O último acidente fatal com um avião na China havia ocorrido em 2010, quando uma aeronave Embraer E-190 da Henan Airlines caiu nos arredores do aeroporto de Yichun devido a baixa visibilidade; 44 das 96 pessoas a bordo morreram.

