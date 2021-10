O ator americano William Shatner, mais conhecido por interpretar o capitão James T. Kirk na clássica série de ficção científica Jornada nas Estrelas (Star Trek, no original em inglês), 90 anos, se tornou a pessoa mais velha a viajar ao espaço nesta quarta-feira (13). Assista abaixo ao vídeo com o pouso e a decolagem!

Ele decolou ao lado de outros três tripulantes a bordo do foguete New Shepard, da Blue Origin, empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos, para um “bate-volta” de cerca de dez minutos de duração. O lançamento ocorreu por volta de 11:50 desta manhã (horário de Brasília) em uma base no estado do Texas, Estados Unidos.

A tripulação da New Shepard Mission NS-18. Foto: Blue Origin

“Já faz muito tempo que ouço falar do espaço. Estou aproveitando a oportunidade para ver por mim mesmo. Que milagre”, disse William Shatner antes da missão.

O voo suborbital pode ser acompanhado ao vivo. Veja como foi:

Essa é a 18ª missão da New Shepard e o segundo voo tripulado da Blue Origin, que enviou Jeff Bezos e outras três pessoas ao espaço em 20 de julho.

O voo estava marcado inicialmente para a terça-feira passada (12), mas foi adiado por causa de fortes ventos.

Além do astro da ficção científica, os outros passageiros da viagem são Audrey Powers, vice-presidente de missão e operações da Blue Origin; Chris Boshuizen, cofundador da empresa de satélites Planet Labs; e Glen de Vries, cofundador da empresa de software Medidata.