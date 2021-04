A França anunciou nesta terça-feira (13) que suspenderá todos os voos do Brasil devido à situação da pandemia de Covid-19 no país.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex, mas ainda não está claro quando a medida entra em vigor.

“Percebemos que a situação está piorando e decidimos, portanto, suspender todos os voos entre Brasil e França até novo aviso”, disse Castex.

No mês passado, o ministro da Saúde da França, Olivier Verán, disse que cerca de 6% dos casos de Covid-19 no país eram decorrentes das variantes mais contagiosas encontradas no Brasil e na África do Sul. Já a variante britânica, segundo o ministro, era responsável por 60% das novas infecções.

Até esta terça, a França registrou mais de 5,1 milhões de casos e 99 mil mortes por Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Um levantamento realizado pelo jornal Folha de S.Paulo a partir dos dados da Iata (associação internacional de transporte aéreo) aponta que o Brasil é o segundo país com maior número de restrições de entradas em outras nações, atrás apenas do Reino Unido.

Entre 150 países analisados, 25 colocaram restrições específicas ao Reino Unido, 17 ao Brasil -a Iata ainda não contabiliza a restrição imposta pela França- e 17 à África do Sul. A França é o sétimo da lista, com 10 barreiras. A soma considera os locais que baniram a entrada de passageiros que estiveram nesses países antes da viagem ou que vetaram voos vindos a partir deles.