Um tanque de guerra aparece atropelando um carro numa rua nos arredores de Kiev, na Ucrânia, em imagens divulgadas nas redes sociais. A cena foi registrada nesta sexta (25), o segundo dia da campanha militar russa contra o país vizinho, que teve a capital bombardeada pelas forças de Vladimir Putin. Por um milagre, no carro estava um idoso que depois do atropelamento pelo tangue de guerra foi resgatado pela população aparentemente apenas com ferimentos.

As imagens também contêm o áudio de pessoas chorando e gritando conforme presenciam o atropelamento. O tanque atropela o carro e depois ainda volta de marcha à ré. Pouco depois outro carro passa e tiros são ouvidos.

Também nesta sexta, foram revelados áudios de soldados ucranianos que morreram defendendo a ilha da Cobra, no mar Negro, de um bombardeio aéreo e marítimo russo. Nos áudios, divulgados pela CNN, eles xingam o oficial inimigo em uma comunicação via rádio antes do ataque.

O incidente aconteceu depois que os ucranianos se negaram a se render.

Outro vídeo, também publicado nas redes sociais, mostra o que seria uma coluna de tanques avançando. Em determinado momento, o que parece ser um ucraniano surge no meio dos carros de combate tentando, sozinho, impedir a passagem das tropas.