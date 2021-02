A Justiça holandesa ordenou a suspensão do toque de recolher decretado pelo governo para frear a disseminação Covid-19 no país.

As restrições tem irritado parte da população, que já foi às ruas para protestar contra o confinamento e o fechamento do comércio. Em meio a essa situação, a vacinação tem avançado lentamente no país.

Um tribunal de Haia ordenou nesta terça-feira (16) que o toque de recolher, em vigor desde 23 de janeiro e que provocou os piores protestos das últimas décadas, seja “suspenso imediatamente”.

“O toque de recolher é uma violação profunda do direito à liberdade de movimento e à vida privada”, disse o tribunal, que deu razão ao grupo Virus Truth, que acusou o governo de usar mal seus poderes para situações de urgência.

O toque de recolher continuará valendo até que a Justiça julgue o recurso apresentado pelo governo do primeiro-ministro Mark Rutte.

“Seria muito imprudente levantar o toque de recolher neste momento”, afirmou o premiê. “Nós o instauramos a fim de controlar o coronavírus o máximo possível e para tornar possível ganhar nossa liberdade de volta de maneira segura”.

Após a imposição do toque de recolher, o primeiro a ser aplicado na Holanda desde a Segunda Guerra Mundial, várias cidades foram palco de protestos que culminaram em dezenas de prisões.