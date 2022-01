O papa Francisco disse neste sábado (1º), durante sua mensagem de Ano-Novo, que machucar uma mulher é um insulto a Deus. O pontífice celebrou uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. No dia 1º de janeiro a Igreja Católica comemora, além do Dia Mundial da Paz, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus.

“Quanta violência é dirigida contra a mulher! Chega! Machucar uma mulher é insultar a Deus, que de uma mulher assumiu nossa humanidade -não por meio de um anjo, não diretamente, mas por meio de uma mulher”, disse.

O papa fez ainda um apelo para que seja feito “mais esforço para promover as mães e proteger as mulheres”.

Esta não é a primeira vez que o pontífice faz críticas duras à violência contra a mulher. Durante um programa de TV italiano no mês passado, Francisco disse a uma mulher que havia sido espancada pelo ex-marido que os homens que cometem violência contra as mulheres se envolvem em algo que é “quase satânico”.