Nesta quinta-feira (28), o Facebook anunciou um reposicionamento que inclui a mudança de nome da companhia, que agora se chama Meta. Mark Zuckerberg, CEO e fundador da empresa, anunciou a mudança durante o evento Connect 2021.

A Meta passa a se tornar o grupo que responde pelos serviços como WhatsApp, Instagram e o Facebook.

LEIA TAMBÉM:

>> Passageiro é expulso de avião em Curitiba por se recusar a usar máscara na aeronave

Segundo Zuckerberg, a estratégia faz parte da empresa em direção ao Metaverso, um universo construído de forma digital. A ideia do conceito é colocar as pessoas no centro da tecnologia e da experiência nas plataformas. Segundo a empresa Meta significa “além”.

Web Stories