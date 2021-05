William Shakespeare, primeiro homem a ser vacinado contra o coronavírus no Reino Unido, ainda no ano passado, morreu nesta quinta-feira (26), aos 81 anos, em decorrência de um derrame.

Em um comunicado divulgado pelo Hospital Universitário de Coventry, na Inglaterra –o mesmo em que Shakespeare foi vacinado em 8 de dezembro de 2020–, sua esposa, Joy, 53, disse que ele ficou muito grato por se tornar uma das primeiras pessoas do mundo a receber o imunizante contra a Covid-19.

“Era algo de que ele tinha muito orgulho”, disse ela. “Ele adorou ver a cobertura da mídia e a diferença positiva que foi capaz de fazer na vida de tantas pessoas. Ele sempre falava com as pessoas sobre isso e sempre encorajava todos a tomar a vacina sempre que possível.”

O outro William Shakespeare, o famoso dramaturgo e poeta que morreu em 1616, também teve uma conexão com a pandemia de coronavírus, ainda que de maneira indireta. Uma seção da Abadia de Westminster, em Londres, que abriga um monumento em homenagem a Shakespeare, foi usado como centro de vacinação na capital britânica.

A família do Shakespeare que faleceu nesta quinta-feira disse que ele seria lembrado por muito mais do que compartilhar um nome com um dos mais famosos personagens históricos. Ele foi fotógrafo amador, aficionado por jazz, conselheiro eleito em órgãos regionais e funcionário de escolas locais durante mais de 20 anos.

“Bill [apelido de Shakespeare] adorava conhecer pessoas e ajudá-las de todas as maneiras possíveis”, disse Joy. “Acima de tudo, ele foi um marido, pai e avô maravilhoso.”

Shakespeare estava hospitalizado desde que sofreu um derrame no ano passado. Ele recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus logo depois de Margaret Keenan, então com 90 anos, que ficou conhecida por ser a primeira pessoa a receber um imunizante contra a Covid-19 clinicamente autorizado e totalmente testado.

“Se eu posso tomar aos 90, então você também pode tomar”, disse Keenan à época. Desde então, 56% da população adulta do Reino Unido recebeu o menos uma dose da vacina, e 34% está completamente vacinada, o que coloca o país com uma das maiores taxas de imunização do mundo.

Até esta quinta, o Reino Unido confirmou mais de 4,4 milhões de casos e 128 mil mortes por coronavírus, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.