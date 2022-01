SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Em meio à disseminação da variante ômicron, o mundo registrou um novo recorde de casos de covid-19 em 24 horas, com mais de 3 milhões de infecções. Os dados são de segunda (10) e foram divulgados nesta terça (11) pelo Our World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford.

O número total registrado foi de 3,28 milhões. O dado foi mais uma vez impulsionado pelos Estados Unidos, que registraram 1,48 milhão de casos.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) alertou que a variante não deve ser descrita como branda. Estudos sugerem que ela tem menos probabilidade de deixar as pessoas gravemente doentes do que as variantes anteriores de Covid, mas o número de pessoas infectadas vem deixando os sistemas de saúde sobrecarregados, disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

As hospitalizações por Covid-19 nos Estados Unidos atingiram recorde na segunda (132.646 pacientes), de acordo com uma contagem da agência de notícias Reuters, à medida que a variante ômicron se espalha pelo país, preocupando as autoridades quanto a uma possível saturação dos sistemas de saúde.

A ômicron parece ser transmitida muito mais facilmente do que as variantes anteriores do vírus. A cepa foi estimada como responsável por 95,4% dos casos de coronavírus identificados nos Estados Unidos em 1º de janeiro, informou o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA).

Algumas instituições de saúde já suspenderam procedimentos eletivos e outras estão permitindo que profissionais da saúde que testaram positivo para Covid-19 continuem trabalhando.

Mortes

Apesar da explosão no número de infectados devido à variante ômicron, o número de mortes não cresce na mesma proporção.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 pelo mundo, a média de óbitos nos últimos 7 dias é de 6,3 mil, mesmo patamar de outubro de 2020. Nas últimas 24 horas foram registrados oficialmente 6,4 mil óbitos. O recorde de mortes em 24 horas no mundo segue sendo de 20 de janeiro de 2020: 18.062.

Veja abaixo os 10 países com mais casos confirmados de Covid-19 nesta segunda:

Estados Unidos: 1,48 milhão

Espanha: 292 mil

Índia: 168 mil

Reino Unido: 143 mil

Itália: 117 mil

França: 93,9 mil

Austrália: 93,8 mil

Argentina: 88 mil

Canadá: 65,7 mil

Turquia: 65,2 mil

Veja abaixo os 10 países com mais mortes confirmados de Covid-19 nesta segunda:

Estados Unidos: 1.906

França: 280

Índia: 277

Itália: 227

Vietnã: 212

Espanha: 202

Cuba: 167

Hungria: 167

Filipinas: 143