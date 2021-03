O navio cargueiro Ever Given foi desencalhado do Canal de Suez e o tráfego, liberado, afirmou a Autoridade do Canal nesta segunda-feira (29).

O navio de 400 metros de comprimento –quase a altura do prédio Empire State, em Nova York (EUA)– ficou preso na diagonal na última terça (23), bloqueando a rota mais rápida entre a Europa e a Ásia.

“Ela está livre”, disse um oficial envolvido na operação.

Empregados de resgate da Autoridade do Canal de Suez e um time da firma holandesa Smit Salvage trabalharam no desencalhe do navio durante o fim de semana e foram parcialmente bem sucedidos em fazer o navio voltar a flutuar na manhã desta segunda.

Esforços para liberar completamente o navio continuaram durante o dia.

Ao menos 369 embarcações esperam para passar pelo canal, incluindo dezenas de navios de contêineres, cargueiros de petróleo e de gás natural.