O Papa Francisco foi internado na manhã deste domingo (4) no Hospital Policlínico Fundação Agostino Gemelli, em Roma, para uma cirurgia no intestino. O breve comunicado emitido pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, informa que se trata de uma cirurgia programada para reparar uma “estenose diverticular sintomática no cólon”.

O procedimento será conduzido pelo cirurgião Sergio Alfieri, e um novo boletim médico deve ser emitido ao final da cirurgia. Horas antes de seguir para o hospital, Francisco saudou o público que compareceu à Praça de São Pedro, no Vaticano, como é tradição aos domingos na Santa Sé.

