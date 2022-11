SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Um parque abandonado em Nova Orleans, nos Estados Unidos, ganhou fama de “assombrado” após curiosos afirmarem terem escutado “ruídos estranhos” e luzes piscando, mesmo que no local já não exista fornecimento de eletricidade.

Fechado desde o furacão Katrina, em 2005, o parque Six Flags, originalmente chamado de Jazzland, tem montanhas-russas decadentes, além de brinquedos com carrinhos enferrujados.

Segundo o tabloide britânico The Sun, o lugar atualmente simboliza o legado do Katrina, que matou mais de 1,8 mil pessoas há mais de 15 anos.

O produtor Jake Williams documentou a história do parque no longa-metragem “Closed for Storm”. À publicação, ele contou que conseguiu permissão para entrar no parque, que ele considera o “último monumento do passado sombrio do Katrina”.

“O documentário conta uma história não apenas da devastação de um furacão, mas também das questões econômicas e políticas que se seguem. O Six Flags New Orleans se tornou o último grande monumento do passado sombrio do Katrina e essa era uma história que eu sentia que precisava ser contada”, disse ele.

O parque ficou aberto ao público apenas por cinco anos, com a inauguração em 2000. As entradas custavam US$ 34,99 em 2003 (cerca de R$ 116,50 na cotação da época) e ainda existiam planos de construir uma expansão aquática em 2005.

No entanto, a ideia foi interrompida pelo furacão Katrina. O local ficou inundado pela passagem da tempestade e as atrações foram completamente danificadas. Diante do cenário, os proprietários decidiram encerrar as atividades, deixando tudo para trás. Com o passar do tempo, as estruturas foram apodrecendo.

“Onde quer que você vá, você imagina milhares de pessoas se divertindo ao mesmo tempo, ao contrário da atual realidade de como este parque temático se parece”, refletiu ele.

“É incrivelmente deprimente, especialmente quando você vê lojas de presentes e montanhas-russas com linhas de água onde a tempestade permaneceu por dias”.

O único brinquedo que conseguiu sobreviver com menos danos foi uma montanha-russa invertida chamada “Batman: The Ride”. Ela foi removida em 2007 e reaberta no Six Flags Texas com o nome de “Goliath”.

Agora, o futuro do parque deve ser marcado pela demolição. Os custos, por sua vez, podem atrasar a obra, que está estimada em mais de R$ 6,5 milhões, segundo o tabloide.

Veja um vídeo do fotógrafo Jason Lanier: