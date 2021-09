Desde que você se conhece por gente ouve a expressão: Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Também não é de hoje que isso virou história pra boi dormir. Mas, se você ainda precisa de uma prova definitiva e documentada sobre isso, segue o vídeo abaixo. Prepara seu coração.

O vídeo mostra um raio caindo 11 (isso mesmo, ONZE) vezes no mesmo lugar. A “vítima” foi um poste na cidade de Qingdao, na província de Shandong, na China, durante uma tempestade ocorrida no último dia 31 de agosto. As informações são do portal Sputnik News. A imagem foi flagrada por um morador vizinho ao poste de luz.

Os relâmpagos são descargas elétricas normalmente associadas a tempestades e outros eventos climatológicos mais severos. O fenômeno, apesar de conhecido, ainda é amplamente estudado por especialistas. A colisão de partículas de água, gelo e granizo eletrifica as nuvens. O ar serve como isolante que impede temporariamente o escape dessa carga, que vez ou outra “explodem” o isolamento e saem das nuvens. Ao se chocar com o solo ou objetos em solo passa a se chamar de raio.