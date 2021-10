O palácio de Buckingham, no Reino Unido, anunciou que tem uma vaga aberta para a equipe de limpeza da residência oficial da Rainha Elizabeth 2ª, 95. Um pré-requisito importante para a ocupação é que atenção aos detalhes conta mais pontos do que experiência.

O escolhido (ou escolhida) terá que exercer a função de segunda-feira a domingo, contabilizando de 20 a 40 horas de trabalho por semana. A remuneração varia de acordo com o tempo de expediente, e será entre 11.300 libras esterlinas e 22.600 libras esterlinas ao ano (correspondente a R$ 84.716,10 e R$ 169.432,20, respectivamente), o que dá cerca de R$ 14 mil por mês.

De acordo com o Daily Mail, o candidato selecionado será responsável pela limpeza e manutenção de vários dos famosos interiores do grande imóvel e também prestará suporte em eventos que aconteçam no local. O palácio procura alguém que seja pró-ativo, com boa capacidade de gestão do tempo e que “não se importe de fazer malabarismos com uma carga de trabalho ocupada”.

O candidato selecionado será responsável pela limpeza e manutenção de vários dos famosos interiores do Palácio de Buckingham. Foto: Pixabay.

A posição cobre uma ampla gama de funções nos 77.000 m² do palácio e seus 775 quartos. Os interessados devem se inscrever até dia 20 de outubro. “Esta é a sua oportunidade de usar seu entusiasmo e paixão para entregar o excepcional’, diz trecho do anúncio.

