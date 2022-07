Uma avalanche impressionante atingiu um grupo de turistas nas montanhas Tian Shan, no Quirguistão. Um vídeo postado no Instagram traz imagens impressionantes do momento em que a grande massa de gelo atinge um dos turistas que estavam na região. Harry Shimin gravou o momento exato em que a avalanche o encobriu.

“Tínhamos acabado de chegar ao ponto mais alto da caminhada e me separei do grupo para tirar fotos no topo de um morro/falésia. Enquanto eu estava tirando fotos, ouvi o som do gelo profundo quebrando atrás de mim. É aqui que o vídeo começa”, disse, na postagem. Veja a gravação!

Ele conta que já estava ali há alguns minutos e sabia que havia um lugar para se proteger, caso o gelo chegasse até ele, mesmo sabendo do risco que correria. “Eu estava na beira de um penhasco, então só consegui fugir pro abrigo. Sim, deixei para o último segundo para me mover e, sim, eu sei que teria sido mais seguro me mudar o abrigo imediatamente. Estou muito consciente de que assumi um grande risco”.

Depois que a neve o encobriu, ele teve medo de morrer. “Eu me senti no controle, mas independentemente disso, quando a neve começou a cair e ficou escuro / difícil de respirar, eu estava bloqueando e pensei que poderia morrer. Atrás da pedra era como estar dentro de uma nevasca. Uma vez que acabou, a adrenalina me atingiu com força. Eu estava apenas coberto por uma pequena camada de neve, sem nenhum arranhão”, comentou.

Ao retornar ao grupo, ficou aliviado. “Eu sabia que o resto do grupo estava mais longe da avalanche, então deveria estar tudo bem. Quando me juntei a eles, pude ver que todos estavam a salvo, embora uma tivesse cortado o joelho bastante (ela foi em um dos cavalos até o centro médico mais próximo). Outro caiu de um cavalo e sofreu alguns hematomas leves. Todo o grupo estava rindo e chorando, feliz por estar vivo (incluindo a menina que cortou o joelho). Foi só mais tarde que percebemos a sorte que tivemos”, acrescentou.