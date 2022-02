A Disney anunciou nesta quarta-feira (16) a construção de conjuntos residenciais temáticos nos Estados Unidos, expandindo a marca para além do entretenimento e dos parques de diversão. Segundo o site oficial do projeto, chamado “Storyliving” (algo como “vivendo histórias”), a intenção é “criar novas e vibrantes vizinhanças inspiradas na magia da empresa”.

O primeiro deles será desenvolvido em uma área de 24 acres em Rancho Mirage, cidade no sul da Califórnia (EUA) onde o próprio Walt Disney já teve uma casa. Outras localidades dentro do país estão sendo estudadas para projetos futuros.

“Enquanto nos preparamos para entrar no segundo século de nossa história, estamos desenvolvendo maneiras novas e empolgantes de levar a magia da Disney para as pessoas onde quer que estejam, passando do storytelling para o storyliving”, disse Josh D’Amaro, presidente da Disney Parks, Experiences and Products.

Cotino, como é chamado o projeto de Rancho Mirage, é desenvolvido em parceria com a construtora DMB Development. A Disney também informou que o condomínio é voltado para pessoas de todas as idades, mas conta com espaços exclusivos para aqueles com mais de 55 anos.

Nesses empreendimentos, funcionários da Disney treinados no serviço de atendimento da empresa gerenciarão associações comunitárias como em um clube, fornecendo experiências selecionadas a seus moradores.

Segundo a empresa, essas atividades são programas de bem-estar e entretenimento como shows ao vivo, aulas de culinária, ações filantrópicas e seminários.

O Storyliving de Cotino contará com uma lagoa sustentável, de baixo consumo de água Divulgação/Disney O Storyliving de Cotino contará com uma lagoa sustentável, de baixo consumo de água. “Os designers da Disney estão estudando as riquezas de cada região para que sirvam de inspiração às comunidades Storyliving”, disse Michael Hundgen, produtor executivo da Walt Disney Imagineering.

“Espaços com design diferenciado oferecerão aos moradores novas oportunidades para explorar, se envolver e criar o próximo capítulo incrível de suas histórias.”

A Disney não divulgou quanto investiu no projeto Storyliving.