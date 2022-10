Um muro desabou a atingiu carros que estavam estacionados em um condomínio em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O incidente ocorreu no final da manhã destas quarta-feira (12) e felizmente ninguém ficou ferido. O muro pode ter desabado por causa das chuvas constantes que atingem a região. Inclusive, há um alerta amarelo de tempestade em vigor até quinta-feira (13).

Segundo a Defesa Civil da cidade, o moro que caiu fica na Rua Rio Tiagi, no bairro Roça Grande. Era um muro de contenção que desabou e atingiu carros que estavam estacionados no local. Não houve feridos, apenas danos materiais.

As chuvas intensas que atingem o Paraná causaram mais problemas no estado. No interior, um trecho da PR-182 não aguentou as chuvas e deslizou morro abaixo. A orientação para quem circula entre Salgado Filho e Flor da Serra do Sul, na região sudeste, é ter cautela.

Felizmente houve apenas danos materiais. Foto: Reprodução/Defesa Civil.

Emergência?

Emergência em Colombo? Acione a Defesa Civil! O telefone é (41) 9 8845-8121 e o atendimento é 24h.