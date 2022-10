A Netflix vai começar a cobrar uma taxa para quem compartilhar a senha com outras pessoas que não residem na mesma casa em 2023.

Em um comunicado oficial, o streaming revela que seu principal objetivo para o ano que vem é atrair novas fontes de renda. Para isso, a medida será cobrar um valor adicional para quem utiliza a mesma assinatura, mas em locais diferentes e um novo plano mais barato com propaganda, este que deve chegar já em novembro deste ano.

A cobrança extra já está funcionando no Peru, Chile e Costa Rica e, deve chegar no Brasil no início de 2023. Ainda não foi divulgado o valor da taxa no país. Mas estima-se que deve custar entre US$ 2 (cerca de R$ 11) e US$ 3 (R$ 15).