A Globo divulgou ao longo da programação de domingo (25) os nomes dos 16 participantes da nova edição do programa “No Limite”, que estreia no dia 11 de maio, após o BBB 21, que termina no próximo dia 4. Confira quem foram os escolhidos para entrar nesta disputa.

Foto: Globo

A primeira participante a ter seu nome divulgado foi Paula Amorim, do BBB 18. A ex-sister terminou o BBB 18 em quarto lugar e engatou um romance com o brother Breno durante sua passagem pelo programa. Hoje os dois são casados, e a mineira de 32 anos trabalha como influenciadora digital e empresária.

Foto: Globo

Também foi confirmado o nome do paulistano Marco Aurelio Viegas, também do BBB-18. O músico de 36 anos foi o 11º eliminado da edição do reality. Viegas resistiu por mais de 24 horas em uma das provas e foi o 11o eliminado de sua edição. Atualmente, o músico de 36 anos usa suas redes sociais para divulgar seu trabalho como cantor.

Foto: Globo

Angélica Ramos, ex-participante do ‘BBB15’, também está confirmada para encarar os desafios do ‘No Limite’. A ex-sister, que foi a quinta eliminada da sua edição, marcou sua passagem no programa por não levar desaforo para casa. Atualmente, a paulistana de Embu das Artes, de 39 anos, mora na Bélgica e trabalha como influenciadora digital, modelo e atriz.

Foto: Globo

Outro nome confirmado na nova edição do ‘No Limite’ é Arcrebiano Araújo, que acabou de participar do ‘BBB 21’. O educador físico é de Vila Velha, no Espírito Santo, tem 29 anos e trabalha como modelo e instrutor de crossfit. Segundo eliminado da atual edição, Bil marcou sua participação na casa também pelo seu envolvimento com Karol Conká.

Foto: Globo

A ex-BBB Ariadna é mais um dos nomes confirmados. A sister participou da 11a edição do ‘Big Brother Brasil’ e foi eliminada na primeira semana. Ariadna chegou a participar de uma casa de vidro para tentar uma repescagem, mas o público escolheu o brother Mau Mau. A carioca de 36 anos atualmente se divide entre o Rio de Janeiro e Itália e trabalha como digital influencer.

Foto: Globo

Gui Napolitano também está confirmado para o ‘No Limite’. O ex-participante do ‘BBB20’ foi considerado o galã de sua edição e engatou um romance com uma das sisters, mas acabou sendo o sexto eliminado, com 56,07% dos votos. Modelo e empresário, o paulista de Presidente Prudente tem 29 anos e é proprietário de uma marca de roupas.

Foto: Globo

A ex-BBB19 Carol Peixinho está confirmada para o ‘No Limite’. A sister foi finalista da sua edição, conquistando o terceiro lugar. Peixinho chegou a ser chamada de “planta” pelo público, mas se reinventou no jogo e criou novas alianças. Publicitária, empresária e digital influencer, a soteropolitana de 36 anos é apaixonada por atividade física.

Foto: Globo

Kaysar Dadour, vice-campeão do ‘BBB18’, também está confirmado. O sírio tem 31 anos e emocionou o Brasil ao participar do reality e dividir sua luta como refugiado. Kaysar marcou a história do ‘BBB’ como finalista da prova de resistência mais longa de todas as edições: quase 43 horas sem dormir, sem comer e sem ir ao banheiro. Após o ‘BBB’, Kaysar seguiu carreira como ator e recentemente se lançou como cantor de funk.

Foto: Globo

Elana Silva, ex-participante do ‘BBB19’, é mais um nome confirmado para o ‘No Limite’. A sister foi a nona eliminada em sua edição e, durante a sua passagem pela casa, fez alianças e trocou muitas farpas com outros brothers. A piauiense de 27 anos é engenheira agrônoma, modelo e influencer.

Foto: Globo

Outro nome confirmado é Lucas Chumbo. O surfista foi o primeiro eliminado do ‘BBB20’ e conquistou o torneio das ondas gigantes de Nazaré pouco depois de deixar o reality. Atualmente, Chumbo tem 25 anos e, entre as viagens e competições do esporte, se divide entre a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde nasceu, e Portugal.

Foto: Globo

“Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”. A frase marcou a passagem de Gleici Damasceno no ‘BBB18’. A sister, que foi a grande campeã da sua edição, está confirmada para o ‘No Limite’. Na casa, Gleici engatou um romance com um dos brothers e foi a escolhida do público para um paredão falso. Atualmente, a acreana de 26 anos trabalha como atriz e influenciadora digital.

Foto: Globo

O sexólogo Mahmoud Baydon também está confirmado na nova edição do ‘No Limite’. O rondoniano foi o sexto eliminado na 18a edição do ‘BBB’ e sua passagem ficou marcada pela amizade com Ana Clara e Gleici, além algumas tretas protagonizadas por ele com brothers, dentro e fora do programa. Atualmente, Mahmoud mora em Goiânia e divulga conteúdo sobre sexologia em suas redes sociais.

Foto: Globo

Uma das grandes protagonistas do ‘BBB7’, Iris Stefanelli está confirmada para o ‘No Limite’. Natural de Tupã, interior de São Paulo, a ex-sister foi a oitava eliminada em sua edição e ficou marcada por fazer parte de um triângulo amoroso na casa na época. Após o reality, Iris chegou a trabalhar como repórter, foi apresentadora e atualmente, com 41 anos, é empresária, digital influencer e possui uma marca de roupas.

Foto: Globo

Marcelo Zulu é mais um dos nomes confirmados na disputa. Considerado pelo público um dos “vilões” do ‘BBB4’, foi o sétimo eliminado da sua edição, com 80% dos votos. O ex-BBB chegou a defender a seleção brasileira de luta livre entre 2000 e 2014. Atualmente, o carioca de 40 anos é treinador de atletas do UFC.

Foto: Globo

Mais um nome confirmado para o ‘No Limite’ é Jessica Müller. A catarinense marcou a edição do ‘BBB18’ com o meme “levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai”. Boa em provas de resistência, a sister ficou em 2º lugar em uma disputa que durou 29 horas. A personal trainer tem 30 anos e usa as suas redes sociais para compartilhar exercícios físicos e frases motivacionais.

Foto: Globo

Ex-participante do ‘BBB13’, André Martinelli é o último participante do ‘No Limite’. O capixaba foi o 12o eliminado da sua edição e resistiu por mais de 18 horas em uma das provas mais difíceis do programa, em uma estrutura retangular que subia, descia e girava. Atualmente com 33 anos, o ex-BBB ministra palestras e workshops de lifestyle.

Ambiente inóspito e recursos limitados

O reality teve outras edições nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2009. No Limite coloca um grupo de pessoas em um ambiente inóspito e com recursos limitados. Eles precisam superar uma série de desafios, além de conviverem por vários dias. A Globo vinha divulgando desde sexta-feira (23) dicas em sua programação e nas redes sociais sobre quem iria integrar o elenco do reality.

“O negócio não é fácil não”, palavra de ganhadora

A vencedora do primeiro “No Limite”, Elaine Cristina Castro de Melo, 55, afirmou que a Xepa do Big Brother Brasil sem se compara com a realidade do reality de resistência, com previsão de estreia para 11 de maio.

“Se preparem que o negócio não é fácil não. Eles reclamam da Xepa, não sabem o que é Xepa lá. Andar 25 km em dunas, ficar sem banho, sem escovar dentes, convivendo com pessoas que você nunca viu na vida”, diz Melo, que participou do Altas Horas na noite deste sábado (24).

“Vão aparecer afinidades e não afinidades, parte mais conflitante da convivência. Somos seres humanos”, acrescentou a cabeleireira ao recordar alguns momentos da primeira edição, que foi exibida há duas décadas, em julho de 2020.