As obras seguem a todo vapor e, em breve, pelo menos 250 pessoas estarão iniciando em um novo emprego no município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O Grupo Muffato pretende inaugurar ainda antes do final deste ano, o seu primeiro atacarejo na região, o Max Atacadista. Veja a galeria de fotos no final da matéria!

+ Leia mais: São José dos Pinhais e Colombo vão ganhar Ambulatórios Médicos de especialidades

O Max Atacadista Colombo está sendo construído na Avenida São Gabriel, bairro Roça Grande, e encontra-se na reta final com uma possível inauguração em novembro, mas a data ainda não foi confirmada pelo grupo. O local fica centralizado e de fácil acesso. Para quem tem carro e mora no centro de Colombo, gastará cerca de 12 minutos. Já quem mora na região do Alto Maracanã, polo comercial da cidade, levará cerca de 7 minutos (de carro) para chegar até o mercado. Os moradores de Curitiba que desejarem fazer compras na cidade vizinha, gastarão pelo menos 22 minutos dirigindo até chegar ao local.

Processo seletivo

Em parceria com a prefeitura da cidade, e Agência do Trabalhador, o Grupo Muffato abriu no final de julho, a seleção para mais de 17 funções diferentes de trabalho. Entre as vagas disponíveis estavam: operador de caixa; repositor de mercadorias; açougueiro; auxiliar de panificadora; encarregados de setor; auxiliar de estacionamento; operador de empilhadeira; recepcionista e vendedor. Os candidatos tiveram até o dia 22 de julho para se cadastrar pelo site da rede.

+ Leia também: Menino de dois anos da Lapa perde rim para tumor; saiba como ajudar o pequeno Maurício

De acordo com a Prefeitura de Colombo, mais de 1.000 profissionais participaram do processo seletivo que encerrou na última quarta-feira, 28 de julho. A ação é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (SEICTT) e o Grupo Max Atacadista, que faz parte do projeto de geração de empregos para a população.