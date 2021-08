No final de junho, o governo do Paraná informou que a expectativa era vacinar 80% da população adulta contra a Covid-19 até o final do mês de agosto – ao menos com a primeira dose. A quatro semanas do prazo, isso será atingido? Os números da vacinação até aqui revelam que isso é possível e que a marca pode ser atingida até antes do final deste mês.

De acordo com o “Vacinômetro do SUS”, consultado pela Gazeta do Povo na tarde desta terça-feira, 3 de agosto, o Paraná já vacinou mais de 6 milhões de pessoas (6.063.690 pessoas) com uma dose ou com a dose única: 5.761.205 receberam a primeira dose (destes, 2.009.821 pessoas também já receberam a segunda dose) e 302.485 pessoas receberam a dose única. Os quase 6 milhões representam 69,41% de toda a população adulta estimada (8.736.014 pessoas). Nesta semana o estado recebe mais 187 mil doses.

Ou seja, praticamente 70% do público que é alvo desta campanha de vacinação já foi vacinado com ao menos a primeira dose. Para se chegar aos 80% são necessários agora menos de 1 milhão de aplicações de primeiras doses até 31 de agosto. Ao longo do mês de julho, por exemplo, cerca de 1,5 milhão pessoas receberam a primeira dose no Paraná.

Em junho, o governo do Paraná também divulgou outras metas: até final de setembro, todos os adultos teriam recebido ao menos a primeira dose e, até final de dezembro, todos estariam completamente imunizados (com as duas doses). Trata-se do mesmo prazo calculado pelo Ministério da Saúde em relação a todos os brasileiros.

Vacinação no Paraná até o dia 3 de agosto

População adulta estimada: 8.736.014 pessoas

Quantos já receberam a primeira dose? 5.761.205 pessoas

Quantos já receberam também a segunda dose? 2.009.821 pessoas

Quantos receberam a dose única? 302.485 pessoas

