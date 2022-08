No Paraná, 152 dos 399 municípios – ou seja, 38% do total – não têm rede de coleta de esgoto e apelam a soluções alternativas. O levantamento faz parte de um diagnóstico da área publicado no mês de agosto pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Entre as regiões com mais municípios sem esgotamento no Paraná, destacam-se o Norte, Noroeste e Centro do estado. Porém, mesmo em municípios muito próximos à capital paranaense – que tem excelentes níveis de esgotamento público -, como Adrianópolis, Piên, Rio Branco do Sul e Tijucas do Sul, a rede de coleta de esgoto é inexistente.

Paraná melhora índice e ocupa terceiro lugar

Quando visto o todo, o Paraná se encontra em uma boa posição no Brasil, tendo saído em 2019 do grupo de estados com índice médio de atendimento urbano com rede coletora de esgoto na faixa dos 70% para, em 2020, período da pesquisa, entrar no índice entre 80% a 90%. Os últimos dados foram informados pelos prestadores de serviço ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

Segundo o MDR, não há um parâmetro de esgotamento mínimo estabelecido que uma cidade deveria apresentar, “uma vez que o ideal seria de 100% de cobertura do serviço”, cita o órgão em consulta feita pela Gazeta do Povo. Porém, o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) estipula como meta para 2033 um índice de cerca de 90% de cobertura.

Apenas os estados de São Paulo e o Distrito Federal já superam esse índice em relação ao atendimento urbano por rede de esgoto, com 93% e 91%, respectivamente. Na faixa em que está o Paraná, com 84%, estão ainda Minas Gerais e Roraima. Os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás variam nos percentuais de 60% a 70%.

Em relação aos estados da Região Sul, o Paraná lidera muito à frente, visto que Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm índices entre 20% e 40%. O baixo esgotamento dos vizinhos do estado coloca a região em um índice total de 47%, número que sobe para 54% para as áreas urbanas.

Curitiba lidera entre capitais

Entre as capitais brasileiras, Curitiba lidera com 99,9% do atendimento urbano de esgoto, sendo a mais bem posicionada no índice, ficando à frente de São Paulo 97%, Belo Horizonte 94%, Goiânia 93% e Porto Alegre 91%. A “vizinha” Florianópolis tem um índice de 67,9%.

Consultada pela Gazeta do Povo, a Sanepar explica que, em 2021, do total de R$ 1,32 bilhão de investimentos realizados, R$ 596,4 milhões foram em esgotamento sanitário, 42% a mais do que no ano anterior. “No primeiro semestre de 2022, os investimentos foram de R$ 763,7 milhões, sendo R$ 395,5 milhões em esgotamento sanitário, 60% a mais do que no mesmo período de 2021”, cita a companhia.

Entretanto, para estender o alcance do esgotamento na microrregião Centro-Litoral e cumprir as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, a Sanepar está recorrendo a parcerias privadas, com o lançamento de uma proposta de Parceria Público-Privada aberta – e outras ainda em discussão.

Na proposta aberta serão atendidos 16 municípios com algumas das piores — ou inexistentes — redes coletoras e de tratamento de esgoto do Paraná: entre os piores estão Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Contenda, Bocaíuva do Sul, Cerro Azul, Guaratuba, Mandirituba, Quitandinha, Campo Largo, Morretes, Rio Negro e Campo do Tenente. Adrianópolis, Piên, Rio Branco do Sul e Tijucas do Sul nem mesmo têm sistema de esgotamento sanitário, somando mais de 50 mil pessoas sem o recurso.

Entre os municípios com populações maiores nessa lista, em números absolutos, a maior quantidade de pessoas desassistidas é encontrada em Guaratuba, que tem apenas 27,8% da população atendida: quase 60 mil pessoas não têm conexão a esse sistema. Todos esses municípios juntos somam mais de 230 mil pessoas sem o serviço de esgotamento sanitário, ou 40% daquela população.

Segundo a companhia, as PPPs têm sido mecanismo importante de gestão dos serviços integrados no saneamento. “Por meio delas, é possível alcançar economias de gestão e aumentar a capacidade executiva de projetos e obras, no alcance de metas de universalização”, diz a Sanepar, que cita que este programa de investimentos poderá envolver, futuramente, a estruturação de outras PPPs, destinadas a viabilizar investimentos nas demais microrregiões, mas que elas ainda estão sendo analisadas.

Fossa séptica também é considerada adequada

Entre os mais de 4,7 mil municípios brasileiros que participaram da pesquisa conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, 2,8 mil deles têm sistema público de esgoto e 1,9 mil não apresentam essa estrutura. Porém, isso não significa que não tenham algum tipo de coleta de esgoto.

Além da coleta seguida de tratamento (por meio de rede), o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) também considera como forma adequada de atendimento de esgoto o uso de fossa séptica, usada como solução única por 1,3 mil municípios brasileiros. As outras soluções alternativas, consideradas inadequadas, são fossas rudimentares (em 363 municípios usadas como solução única), seguido de lançamento em cursos d’água (77), galerias de águas pluviais (58) e valas a céu aberto (51).

Veja quais cidades não têm rede de coleta de esgoto:

Adrianópolis

Alvorada do Sul

Amaporã

Anahy

Ângulo

Antonina

Antônio Olinto

Arapuã

Ariranha do Ivaí

Atalaia

Barracão

Barra do Jacaré

Bela Vista da Caroba

Boa Esperança

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Ventura de São Roque

Boa Vista da Aparecida

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso

Bom Sucesso do Sul

Borrazópolis

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafeara

Cafezal do Sul

Cambira

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Campo Bonito

Capitão Leônidas Marques

Catanduvas

Congonhinhas

Coronel Domingos Soares

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Sul

Curiúva

Diamante D Oeste

Diamante do Sul

Douradina

Enéas Marques

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Farol

Fênix

Fernandes Pinheiro

Flor da Serra do Sul

Floresta

Formosa do Oeste

Foz do Jordão

Godoy Moreira

Goioxim

Grandes Rios

Guairaçá

Guamiranga

Guaraci

Honório Serpa

Ibema

Icaraíma

Iguaraçu

Iguatu

Inajá

Indianópolis

Iracema do Oeste

Iretama

Itaguajé

Itapejara D Oeste

Itaúna do Sul

Ivatuba

Janiópolis

Jardim Olinda

Jesuítas

Jundiaí do Sul

Juranda

Kaloré

Leópolis

Lidianópolis

Luiziana

Lupionópolis

Manfrinópolis

Maria Helena

Marilena

Mariópolis

Marquinho

Marumbi

Mato Rico

Mauá da Serra

Mercedes

Mirador

Miraselva

Munhoz de Melo

Nossa Senhora das Graças

Nova Aliança do Ivaí

Nova Cantu

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Fátima

Nova Prata do Iguaçu

Nova Santa Bárbara

Nova Santa Rosa

Nova Tebas

Novo Itacolomi

Ourizona

Ouro Verde do Oeste

Paranapoema

Pato Bragado

Paula Freitas

Paulo Frontin

Peabiru

PérolaPérola D Oeste

Piên

Pinhal de São Bento

Pitangueiras

Planaltina do Paraná

Planalto

Porto Barreiro

Porto Vitória

Quarto Centenário

Quatro Pontes

Querência do Norte

Quinta do Sol

Rancho Alegre

Rio Bom

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Branco do Ivaí

Rio Branco do Sul

Sabáudia

Salgado Filho

Santa Amélia

Santa Izabel do Oeste

Santa Mônica

Santo Antônio do Caiuá

São Carlos do Ivaí

São Jerônimo da Serra

São Jorge do Patrocínio

São José da Boa Vista

São José das Palmeiras

São Manoel do Paraná

São Pedro do Iguaçu

São Pedro do Paraná

Saudade do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Sulina

Tamboara

Tapira

Tijucas do Sul

Tunas do Paraná

Tupãssi

Uniflor

Verê

Virmond Vitorino