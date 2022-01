Um acidente envolvendo dois caminhões na BR-277, em Candói, na região central do Paraná, ocorrido na manhã de terça-feira (4), pode ter sido causado por agentes do Departamento Penitenciário (Depen). A suspeita é da Polícia Civil de Guarapuava, que investiga o caso.

De acordo com a investigação, os agentes do Depen estavam em duas viaturas e seriam os principais responsáveis pelo acidente, após realizarem uma ultrapassagem. Os caminhões chegaram a pegar fogo após a colisão e a rodovia ficou parcialmente interditada.Um motorista paraguaio morreu e outro condutor ficou gravemente ferido.

A Polícia Civil informou que as viaturas foram identificadas e os quatro policiais penitenciários que estavam nos veículos ouvidos. Os detalhes do depoimento não foram divulgados.

Sem envolvimento, dizem os agentes

Em nota, o Sindicato dos Policiais Penais do Paraná (Sindarspen), informou que em conversa com dirigentes sindicais, os colegas contaram que não se envolveram no acidente e que só souberam do ocorrido quando foram parados e orientados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a prestarem informações para as autoridades locais.

Os policiais penais estão em Guarapuava aguardando as oitivas preliminares de praxe junto à Polícia Judiciária. Leia abaixo a nota do Sindarspen.

