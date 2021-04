No último mês mais de 20 missões do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foram realizadas com um único objetivo: expandir ainda mais a vacinação contra a covid-19 no estado. A força-tarefa, que conta com um avião, dois helicópteros do BPMOA e mais algumas aeronaves da Casa Militar reservadas ao serviço, levou insumos a dezenas de cidades – algumas de difícil acesso.

+ Leia mais: Vacinação para pessoas com comorbidades começa em maio. Confira lista de doenças

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), todos os insumos incluídos na décima quarta remessa de doses da vacina já foram entregues. Segundo novo boletim epidemiológico divulgado pela Sesa, neste sábado (24), mais 3.983 confirmações de covid-19 e 282 novas mortes pela doença foram registradas em todo o estado. Destes, 570 novas infecções e 29 mortes foram diagnosticadas em Curitiba.

Ainda não há confirmação de quando a nova remessa de vacinas será entregue ao estado.