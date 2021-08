Segundo dados do monitoramento mensal da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores(Fenauto), o comércio de veículos seminovos se mantém positivo no mercado brasileiro e no paranaense.

No último fechamento dos dados realizado em julho deste ano – e divulgados pela Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Paraná (Assovepar) –, foram vendidos 119.001 veículos usados. Foram cerca de 16 mil novas vendas se comparadas com as 103.790 registradas no mês de junho, ou seja, 14% a mais.

De acordo com o presidente da Assovepar, César Lançoni, as revendas de veículos entendem que o cenário futuro será ainda mais positivo para os próximos meses. “Os lojistas estão aproveitando o momento, que está propício para a venda de carros usados, já que o cenário econômico de incertezas faz com que o consumidor procure minimizar o impacto financeiro. E o seminovo e usado se torna uma excelente opção pelo custo-benefício”, aponta.

Ainda de acordo com Lançoni, a falta de alguns modelos de carros novos a pronta entrega nas concessionárias também faz com que o comprador opte pelo seminovo. A fala do presidente reforça o que dizem os números em comparação com o ano de 2020, quando a pandemia de coronavírus (covid-19) começou.

No comparativo, em julho de 2020 foram 93.678 vendas de seminovos, o que representa o crescimento de 27% no mesmo período, em 2021. Significa que, pelos dados da Fenauto, o mês de julho de 2021 teve o melhor desempenho nas vendas em relação a todos os meses.

