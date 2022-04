Vídeos de alunos de escolas brasileiras cheirando pó de corretivo líquido viralizaram nas redes sociais nos últimos dias. Os estudantes aparecem aplicando o produto em uma superfície, esperam secar, o transformam em pó e depois o inalam. As imagens mostram salas de aula ou corredores de colégios de estados como São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Veja parte de um vídeo que circula em vários perfis. Clique aqui e assista.

Diferentes instituições de ensino publicaram comunicados aos pais alertando sobre os malefícios da prática. A inalação do produto pode causar intoxicação, danos às mucosas do nariz e piorar quadros de rinite ou sinusite. A direção do Colégio Estadual João Manoel Mondrone, no município de Medianeira, no Paraná, por exemplo, onde um dos vídeos que viralizou foi gravado, comunicou aos pais que chegou a registrar um boletim de ocorrência.

