A noite desta quarta-feira (22), contou com a presença de um visitante ilustre no Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais do Paraná. Um Lobo-guará foi visto na portaria principal do Parque.

Por ser uma área de preservação ambiental, o Parque torna-se refúgio deles e de outras espécies. “Os Lobos-guará têm um perfil tímido, nada agressivo e não atacam seres humanos. O comportamento deles, quando na presença de pessoas, é fugir e se esconder. A orientação para quando alguém encontrar este animal no Parque é manter a calma e avisar nossos colaboradores”, afirma o Gestor do Parque, Leandro Ribas.

O Lobo–guará é uma das espécies que aparece constantemente na lista de vulnerável do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e, portanto, considerado em risco de extinção. Atualmente, são cerca de 14 mil lobos-guarás no Brasil.

A visita ilustre pode ser vista no vídeo abaixo.