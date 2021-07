A rede supermercadista Angeloni inaugura nesta quarta-feira (14) sua sexta unidade no Paraná. A nova loja, em Londrina, recebeu investimento de R$ 65 milhões e amplia a presença da marca, líder em seu estado de origem, Santa Catarina, no interior paranaense. O Angeloni tem atualmente quatro lojas na região de Curitiba e apenas uma fora deste eixo, em Maringá.

De acordo com a empresa, serão gerados 305 empregos diretos. A loja, 34ª da marca no país, ocupa um espaço de mais de 12 mil metros quadrados e traz um mix de 22 mil produtos, incluindo uma ala de 882 metros quadrados dedicados apenas aos setores de bazar, eletro, moda e tecnologia.

Rede Angeloni

Com 63 anos de história, o Angeloni tem, além de supermercados, farmácias, postos de combustíveis e um centro de distribuição com 50 mil metros quadrados em Porto Belo, no Litoral catarinense.

