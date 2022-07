O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu “que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar ‘24 hora’ [sic] por dia”. A declaração ocorreu nas redes sociais neste domingo (10) depois da morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná.

No Twitter, o presidente republicou uma postagem de 2018, dizendo que dispensa “qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores”. “A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos”, acrescentou.

“É o lado de lá que dá facada, que cospe, que destrói patrimônio, que solta rojão em cinegrafista, que protege terroristas internacionais, que desumaniza pessoas com rótulos e pede fogo nelas, que invade fazendas e mata animais, que empurra um senhor num caminhão em movimento”, continuou Bolsonaro.

Além de Bolsonaro, os outros pré-candidatos à Presidência da República neste ano também se manifestaram pelas redes sociais lamentando o crime contra Marcelo Aloizio de Arruda. Veja a repercussão do caso entre os políticos do Brasil.



