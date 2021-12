O governador Ratinho Jr e o secretário de Educação e do Esporte, Renato Feder, apresentam nesta segunda-feira (06) o pacote de reajuste de professores do Paraná, tanto do quadro próprio como do Processo Seletivo Simplificado (PSS). Segundo anunciado, a proposta é de 3% de reajuste, sendo que o próprio governador reconheceu que o valor devido deveria ser maior.

Segundo informações do jornal Boa Noite Paraná, da RPC, o reajuste para quem está no início da carreira pode chegar a 48,7%. Já o reajuste médio da categoria, de acordo com a proposta, é de aproximadamente 20%.

O valor atual do piso de salário para o professor em início de carreira no Paraná é de R$ 3,7 mil. Se o reajuste ocorrer, esse valor poderia chegar a R$ 5,5 mil.

Mas e a categoria?

A APP-Sindicato, que representa os professores, disse que não teve acesso à proposta e fez críticas ao modo como a notícia do reajuste foi anunciada. “O governo, mais uma vez, anuncia medidas para os/as servidores/as sem debater com o sindicato da categoria… Desde sempre lutamos para realizar debates com o governo sobre os recursos da educação, especialmente sobre o FUNDEB”, escreveu o sindicato em nota.

Web Stories