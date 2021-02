O governo do Paraná divulgou, no fim da manhã desta sexta-feira, um novo pacote de medidas mais rígidas para o combate à pandemia de coronavírus. Segundo boletim mais recente, desta quinta-feira (25), o Paraná já acumula 11.380 vítimas fatais da doença desde o começo da pandemia, em março de 2020. Segundo o governador, a decisão surge após duas reuniões com prefeitos de várias cidades do Paraná.

Quarentena restritiva em julho de 2020

Em julho de 2020, o governador Ratinho Junior também anunciou medidas restritivas drásticas para conter o coronavírus em sete regionais do Paraná. Naquela época, apenas serviços essenciais das regionais estavam liberado. Em julho passado, educação ainda não era considerado um serviço essencial, o que mudou nesta semana após votação na Assembleia Legislativa do Paraná.