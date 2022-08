Após os eventos climáticos desta quarta-feira (10) que deixaram um rastro de destruição no litoral do Paraná e de Santa Catarina, agora é o frio que chega para acompanhar os paranaenses. Curitiba registra um declínio de temperatura com relação aos dias anteriores e, segundo o Simepar, a mínima na capital nesta quinta-feira (11) chegou perto dos 7,7ºC.

A chuva acumulada nas 24 horas surpreende. Curitiba registrou 31,4 milímetros. Paranaguá, por exemplo, teve 62,6 milímetros.

+Leia mais! Ciclone extratropical que passa pelo Litoral pode chegar em Curitiba? Entenda!

Nesta quinta-feira o frio segue em Curitiba, mas a chuva deve dar uma trégua. Segundo o Simepar, a previsão é de sol, com temperaturas variando entre 6º C e 15º C. O tempo abre porque a frente fria que atua por aqui se afasta para alto mar, em direção São Paulo.

“As temperaturas já estão baixas no estado, por conta da incursão mais acentuada do ar frio. Com ventos de sul, os setores mais ao sul do Paraná, áreas com maior altitude, apresentam os menores valores, abaixo dos 5 °C”, disse o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Segundo o Simepar, na sexta-feira (12) o vento transportará bastante umidade do oceano, por isso no leste (RMC e litoral) o céu fica com muita nebulosidade e com previsão de chuviscos ocasionais.

Previsão do tempo pro Litoral

Em Paranaguá, segundo o Simepar não deve ocorrer chuva nesta quinta-feira. A temperatura fica entre os 15 e 19ºC e os ventos não passam de 13 km/h. Bem diferente desta quarta-feira, quando o vento chegou perto dos 100 km/h nas cidades do litoral Paranaense, gerando destelhamentos e quedas de árvores.

Geada no Paraná

Segundo o Simepar para as próximas 24 horas há possibilidade de geada para o Paraná, mais especificamente para a região sul, entre as cidades de Palmas, Pato Branco, General Carneiro, Guarapuava e União da Vitória.

Ciclone Extratropical

A –Marinha do Brasil emitiu avisos de ressaca relatando da possibilidade de ondas que podem variar de 2,5 a 4 metros de altura. O aviso vale até o próximo sábado (13). Por isso, vale a atenção da população com o evento climático.