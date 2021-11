Nascido e criado em Curitiba, Dalton T. é o novo milionário do Nota Paraná. O sorteio aconteceu no início da semana e foi transmitido pela página do Facebook da Secretaria da Fazenda.

Dalton, ex-funcionário do Correios, é o contribuinte mais velho a ser sorteado com o prêmio máximo do programa. “Até agora não consigo acreditar, mas sem dúvida estou muito feliz. No próximo dia 27 faço 86 anos de idade e digo com toda certeza que receber este presente foi emocionante”, comentou o aposentado.

LEIA TAMBÉM:

>> Definida data de inauguração do Park Shopping Boulevard, novo shopping de Curitiba

>> Guardas municipais recebem pedido inusitado de homem em Santa Felicidade

A entrega simbólica do cheque foi feita pelo secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior, na última terça-feira (09).

O novo milionário concorreu com nove cupons, sendo dois deles o bilhete em dobro gerado pela compra de combustíveis. “Sempre peço nota fiscal na compra de combustível e agora com o bilhete em dobro consegui ser contemplado com esse prêmio”, enfatizou Dalton.

A ganhadora do segundo maior prêmio – de R$ 200 mil – é a professora Maria V. Natural da cidade de Alta Floresta (MT), ela mora em Curitiba há mais de 6 anos. No cadastro do programa constava seu antigo endereço, em Mato Grosso.

Na capital paranaense Maria abriu o próprio negócio, mas com a chegada da pandemia da Covid-19 teve que se reinventar. “Devido a pandemia tivemos que fechar nosso negócio e hoje em dia estou trabalhando em casa com itens de papelaria”, explicou.

Segundo a professora, o prêmio já tem destino certo: a compra de uma nova casa. “Estávamos tentando financiar uma casa e esse dinheiro veio na hora certa”, comentou.

O aposentado é o 11º milionário do programa neste ano. Além dele, foram vencedores do prêmio máximo de R$ 1 milhão moradores de Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba e Tunas do Paraná.

Prêmios de R$ 10 mil

Todos os meses durante os sorteios do Nota Paraná 40 pessoas são contempladas com prêmios de R$ 10 mil. As cidades dos ganhadores deste mês foram as seguintes: Curitiba, Mamborê, Ponta Grossa, Cornélio Procópio, São Sebastião da Amoreira, Rondon, Almirante Tamandaré, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Cascavel, Pontal do Paraná, São José dos Pinhais, Santa Lúcia, Campo Largo, Campo Magro, Arapongas, Faxinal, São Bernardo do Campo (SP), Indiaroba (SE), Ubiratã e Francisco Beltrão.

Como participar

Para participar, basta se cadastrar no site www.notaparana.pr.gov.br e aderir ao regulamento. Ao solicitar seu CPF na nota, o cidadão ganhará um bilhete eletrônico na primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá direito a um bilhete para o sorteio de seu respectivo período de adesão. Os prêmios poderão ser utilizados para abater o IPVA ou creditados na conta bancária do premiado.

Para participar do Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite. Mensalmente o programa sorteia vouchers de R$ 100 para serem utilizados em estabelecimentos e serviços do setor de turismo no Estado.

Web Stories