O prazo para validação das contas dos servidores aposentados e pensionistas do Estado, beneficiários da Paranaprevidência no Banco do Brasil, termina nesta sexta-feira (15). Entretanto, 24 agências de 21 municípios vão operar em regime de plantão no sábado (16), das 9h às 13h, para atendimento exclusivo. Confira a lista aqui.

De acordo com o diretor-presidente Felipe Vidigal, a medida é necessária porque mais de 19 mil beneficiários ainda não fizeram a validação.

“Entendemos que este é um período delicado, que ainda estamos em pandemia, mas os nossos aposentados e pensionistas têm como fazer a validação sem precisar ir até uma agência, por meio do aplicativo do BB”, explica. “Contudo, se ainda assim houver a necessidade de atendimento presencial, os beneficiários vão poder fazê-lo com exclusividade no próximo sábado”.

A validação das contas no Banco do Brasil, por meio das quais aposentados e pensionistas receberão seus benefícios a partir deste mês, é necessária por conta do contrato assinado entre o Governo do Estado e a instituição bancária. Até então os termos do contrato previam o pagamento dos salários dos servidores ativos. Com o novo contrato houve a ampliação para os aposentados e pensionistas.

Para a migração é necessário que seja feita a validação da nova conta, que pode ser feita por meio do aplicativo e nas agências. Em Curitiba a validação, até esta sexta-feira (15), pode ser feita também no posto de atendimento que funciona na Paranaprevidência, na Rua Inácio Lustosa, 700 – São Francisco. O atendimento no Shopping Estação também estará em funcionamento até o dia 15 e, após esta data, será descontinuado.

Os beneficiários podem tirar dúvidas diretamente nas centrais de atendimento do Banco do Brasil pelos números 4003.5289 (capitais e regiões metropolitanas) ou pelo 0800.729.5289 (demais regiões). O Call Center da Paranaprevidência também está à disposição pelo 0800.643.0037.

