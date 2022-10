A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu na sexta-feira (21) a maior quantidade de maconha em 2022. A operação recolheu 3,5 toneladas da droga na cidade de Santo Inácio, na região norte do estado. Estima-se um prejuízo de R$ 6 milhões para o crime organizado. A ação contou com o auxílio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Polícia Militar.

+ Leia mais: Após chamar Carmen Lúcia de prostituta, Roberto Jefferson atira de fuzil contra PF

A droga estava sendo transportada em um caminhão que saiu de Maringá, e que teria como destino Belo Horizonte, em Minas Gerais. Dois homens foram presos. Segundo o delegado Leandro Munin, as diligências devem continuar para buscar mais pessoas que estejam envolvidas com o tráfico. “A gente vai continuar as investigações. A droga saiu de Maringá, então vamos vai identificar quem enviou e quem iria receber”, explica o delegado.

Denúncia

A população pode ajudar a Polícia Civil em apreensões de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, ou 181 do Disque Denúncia.