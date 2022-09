Litoral do Paraná

Os moradores e comerciantes da cidade de Matinhos, no Litoral do Paraná, vivem na manhã desta sexta-feira (30) um dia histórico. Uma das principais áreas atingidas pela alta das marés e ressacas que vez ou outra castigam nossas praias começa a receber areia das obras de engorda da orla da cidade, Para quem vive na região, o momento chega a emocionar, pois a melhora das condições deve atrair mais turistas e fazer girar melhor a economia local.

Nas imagens de drone feitas pelo repórter fotográfico Almir Alves, da página Matinhos Agora, é possível contemplar o tamanho da intervenção. Assista!

As obras estão avançando rápido na orla de Matinhos. Com as máquinas trabalhando a todo vapor, o acesso à praia na altura do Pico de Matinhos, lado “norte”, foi bloqueado para moradores e visitantes desde a última terça-feira (27). A interdição é necessária para a segurança da população.

Aos pescadores será permitido um acesso provisório, a fim de garantir a continuidade das suas atividades diárias, importantes para sua geração de renda. Essa possibilidade foi costurada pelo Instituto Água e Terra (IAT), o Consórcio Sambaqui e representantes da atividade pesqueira.

Para os praticantes do surfe, o acesso deve permanecer bloqueado por apenas dez dias, a fim de garantir a segurança dos atletas durante a operação das máquinas. É fundamental respeitar as sinalizações que indicam os acessos restritos.

Obras avançam

O alargamento da faixa de areia nos Balneários de Matinhos teve início no Balneário Riviera. Após este trecho, a draga Galileo Galilei, que executa o processo de dragagem da areia, voltará ao Balneário Riviera e fará o engordamento da praia até o Balneário Flórida.

No total, serão 4,5 km de faixa de areia até 100 metros mais larga nos Balneários de Matinhos, com cerca de 1,7 milhão de metros cúbicos de areia a mais depositados na orla. O processo é o mesmo já realizado na praia de Caiobá, que teve o alargamento realizado em 1,8 km, com um milhão de metros cúbicos de areia, e cujo acesso à praia já foi totalmente liberado para utilização pública.