A Polícia Militar (PM) interceptou um grupo de assaltantes de bancos na madrugada desta quinta-feira (4) na cidade de Três Barras do Paraná, no Sudoeste do estado. Segundo informações preliminares, seis suspeitos da ação foram mortos em confronto com os policiais.

LEIA TAMBÉM:

>> Pai de santo e mais um suspeito são presos por estupro de menores em Curitiba e região

>> Ladrões invadem escola, dão voz de assalto e atiram em secretário na RMC

O grupo fortemente armado, com fuzis e explosivos, estava sendo monitorado pelo setor de inteligência da PM. Tanto que a abordagem foi feita por policiais do Comando de Operações Especiais (COE), equipe de elite da corporação, com apoio do Batalhão de Fronteira.

Os tiroteios de munição pesada assustaram os moradores de Três Barras do Paraná, município de apenas 12 mil habitantes que ficou com balas cravejadas nas paredes do comércio e residências. O primeiro foi na abordagem dos policiais no centro da cidade, na frente da agência bancária, quando o grupo estava pronto explodir o imóvel. Parte dos assaltantes fugiu, mas foi acuada novamente pela polícia na zona rural, onde teriam acontecido as mortes. Parte do grupo conseguiu fugir desta segunda abordagem.

Até por volta de 9h45, todos os acessos a Três Barras do Paraná estavam bloqueados pela Polícia Militar. Ninguém entra e nem sai da cidade e veículos são revistados. A PM segue em busca dos criminosos. A investigação fica com a Polícia Civil.

Web Stories