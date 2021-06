Estudantes tiveram dificuldades e muitos não conseguiram acessar nesta quarta-feira (9) a Atividade Paraná Diagnóstica, avaliação que tem o objetivo de verificar o aprendizado dos alunos da rede estadual de ensino durante o período da pandemia de Covid-19. O assunto chegou aos trending topics do Twitter no Brasil pela manhã e gabaritos da prova foram publicados em redes sociais – a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) sustenta que são falsos.

Em nota, a pasta informou que as dificuldades de acesso à Atividade Paraná Diagnóstica nesta quarta-feira ocorreram devido a problemas na plataforma do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora-MG (CAEd), responsável pela aplicação do teste.

“O próprio CAEd informa que, devido aos muitos acessos simultâneos à plataforma, o sistema desenvolvido pelo CAEd para a realização da atividade no Paraná ficou sobrecarregado. A Seed lamenta e pede desculpas pelo ocorrido e solicita que quem não conseguir realizar a avaliação nesta quarta-feira a faça amanhã (quinta-feira, 10) e sexta-feira (11), conforme organização das escolas”, acrescentou a pasta.

Nas redes sociais, a Seed qualificou os gabaritos que foram divulgados na internet como “fake news”. “Não acreditem em qualquer gabarito, pois o teste é randômico e as questões são alternadas em todas as provas; bem como a atividade impressa é diferente da atividade on-line”, apontou a secretaria.

A Atividade Paraná Diagnóstica substitui temporariamente a Prova Paraná, que teve sua última edição realizada em fevereiro de 2020, antes da pandemia. A avaliação está sendo aplicada para todos os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e de todas as séries do ensino médio da rede estadual de ensino de forma on-line e impressa, incluindo a quarta série dos cursos técnicos integrados e da formação docente.