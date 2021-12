Uma das equipes mais tradicionais de futebol amador da cidade de Antonina, no Litoral do Paraná, está pedindo ajuda para as crianças que vestem com orgulho a camisa azul da Associação Atlético Cruzeirinho. O time composto por atletas de 6 a 15 anos está precisando de material esportivo como uniforme, caneleiras, chuteiras, meiões e bolas oficiais.

O projeto do Cruzeirinho é bem conhecido no Litoral e tem 17 anos de atuação, com objetivo de auxiliar menores de idade que não têm condições de buscar em outros centros esportivos, a chance de um dia se tornar um jogador profissional. Na história de superação e determinação do Cruzeirinho, algumas pessoas foram e muitos ainda são fundamentais para a sequência de uma iniciativa vencedora, dentro e fora dos campos.

Há sete meses, Osvaldir dos Santos Ribeiro (Vadico), fundador do time, não resistiu a um câncer. Apesar disso, a comunidade se abraçou e a união seguiu com muitos colaboradores, que de maneira voluntária, ajudam as crianças. Cristiane Celestino da Silva, 43 anos, é uma das apoiadoras do projeto Cruzeirinho e não perde os treinos e jogos da equipe. Segundo ela, as crianças são humildes e precisam de ajuda para manter a motivação.

“São dois times de futebol com crianças carentes. Elas não têm chuteira, um uniforme para jogar, meião e caneleira. Quando acaba o treino, faço um cachorro quente ou outro tipo de lanche. São humildes e precisam de incentivo para a vida deles, uma esperança para os pais”, disse Cristiane.

Após a morte de Vadico, o irmão Valdecir assumiu a coordenação do projeto. Aos 38 anos, Valdecir virou o técnico e referência para a gurizada do Cruzeirinho, crianças que demonstram carinho pelo professor. “É a minha vida estar perto das crianças e um orgulho estar onde meu irmão sempre gostou de estar. Tudo que faço hoje em dia tem relação com o Cruzeirinho. A ajuda será muito importante e só tenho a agradecer”, relatou Valdecir.

Como ajudar?

A ideia dos apoiadores do projeto Cruzeirinho é conseguir exclusivamente o material esportivo. Caso tenha interesse em ajudar, entre em contato com a Cristiane pelo telefone (41) 98451-9533. Colabore!

