A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) aprovou, na quarta-feira (14), o aumento de 5,77% na tarifa preliminar da Sanepar. O valor foi discutido em audiência pública no fim de março e faz da revisão tarifária periódica da companhia de saneamento – um equilíbrio de contas feito a cada quatro anos para que a empresa opere com custos condizentes com a atividade.

As contas devem ficar mais caras no estado 30 dias após a publicação da homologação em Diário Oficial (projeta-se que o novo valor chegue ao consumidor já em maio).