Um aposentado morador de Medianeira, na região Oeste do Paraná, precisou acionar a Polícia Militar (PM) para sua situação para lá de inusitada nesta segunda-feira (14). Ele encontrou uma granada de morteiro, um artefato usado em guerra, num rio da região.

O idoso acabou encontrando o objeto no domingo (13) com a ajuda de um detector de metais que comprou há mais ou menos um ano. Com medo de que outras pessoas encontrassem e tentassem abrir a suposta bomba, o aposentado resolveu levar a peça pra casa.

LEIA TAMBÉM:

>> Saveiro rebaixada de Curitiba é apreendida caracterizada como viatura da PRF

>> Consulta a dinheiro esquecido em bancos: veja calendário

Segundo a polícia, o objeto está bastante oxidado e é bem antigo. “Ele estava com a espoleta pra cima, cravada na terra. Só que quando eu tirei ela, não entendendo muito, mas eu já vi que ela tinha perigo. Mesmo assim, eu trouxe (ela) embora. E não bati, (nós) cuidamos. Coloquei num forro, numa caixa”, explicou o aposentado em entrevista ao Portal G1.

O Esquadrão Antibomba da PM de Curitiba, que fica há 580 quilômetros, foi chamado para detonar a granada.