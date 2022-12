Agora tá liberado. Depois de constar como impróprio para banho na semana passada, as águas da altura do Porto de Cima (no Rio Nhundiaquara) e o Terminal Turístico do Rio Paranapanema (no município de Primeiro de Maio, no Norte do Estado), estão aptos para banho e prática de esportes. A divulgação veio por meio do segundo boletim de balneabilidade da temporada de verão 2022/2023 do Instituto Água e Terra (IAT).

A partir desse boletim, apenas Ponta da Pita, em Antonina, segue impróprio para as atividades. No total, são 55 pontos próprios para banho e prática de esportes no Paraná. Os boletins de balneabilidade são disponibilizados nas sextas-feiras pelo IAT. As amostras de água são coletadas nas segundas-feiras e analisadas durante a semana no laboratório do Instituto, em Curitiba. O serviço é ofertado há mais de 30 anos.

Bandeiras

Os locais próprios são marcados com bandeira azul e os impróprios com bandeira vermelha, indicando contaminação da água pela bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos. Esses locais podem ser danosos à saúde, com transmissão de bactérias, vírus, dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros.