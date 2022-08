Um aposentado morador de Ouro Verde do Oeste, no interior do Paraná, vai receber o pagamento de R$ 5 mil por danos morais e restituição dos valores cobrados indevidamente pelo banco BMG, que teria fornecido um cartão de crédito consignado sem a autorização do titular.

O morador afirmou que não assinou nenhum contrato e não recebeu nenhum cartão do banco. Ele alegou a nulidade do contrato, sendo falsa a assinatura dele no documento. Por isso, o aposentado pediu a restituição do valor cobrado indevidamente, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

LEIA TAMBÉM:

>> Advogados suspeitos de aplicar golpes em presos e familiares são denunciados pelo MP

>> Livro “Dinamite – uma tragédia em Curitiba” marca 46 anos de explosão de caminhão no Cabral

Ao analisar o caso, a juíza federal relatora Márcia Vogel Vidal de Oliveira, concluiu que a assinatura no contrato referente ao cartão de crédito consignado apresentado pelo Banco BMG S/A é nitidamente distinta das que constam nos documentos apresentados pelo autor da ação.

“Não há dúvidas de que se trata de uma falsificação grosseira, a autorizar, inclusive, que seja dispensada a realização de perícia grafotécnica. Dessa maneira, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato em questão, uma vez que não demonstrado pelos réus que realmente houve a contratação”, ressaltou a magistrada.

“Assim, sendo nulo o contrato em discussão, é devida a restituição dos valores debitados indevidamente do benefício previdenciário recebido pelo autor. Como o recorrente não reiterou o pedido de devolução de valores em dobro em sede recursal, o montante deverá ser restituído apenas de forma simples”, determinou a relatora da 1ª Turma Recursal do Paraná.

Contrato nulo

Em conclusão, por unanimidade, a Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para reconhecimento da nulidade do contrato, condenando o banco à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

“Acrescento, por fim, que os créditos disponibilizados na conta bancária do autor relativos ao contrato nulo deverão ser devidamente atualizados pelos mesmos critérios relativos à condenação por danos materiais e deduzidos do valor total da condenação para o fim de evitar enriquecimento ilícito do autor”, finalizou a juíza federal.