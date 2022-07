O Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPT-PR) fez um alerta para uma tentativa de fraude em nome da instituição. Em nota, a instituição disse que tomou conhecimento dos casos e que pessoas sem qualquer ligação com o MPT estão usando indevidamente o nome de procuradoras e procuradores, buscando obter vantagens financeiras.

O MPT reforçou em nota que deixa claro que seus membros não fazem pedidos de pagamentos ou de repasses de valores para a realização de operações e de forças-tarefas de combate ao trabalho escravo ou para quaisquer outras atividades funcionais da instituição.