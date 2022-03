Um homem de 45 anos morreu afogado após tentar salvar o filho de três anos em um naufrágio de um barco no Lago do Itaipu, em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná. O caso ocorreu no sábado (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava em um barco acompanhado da esposa, do filho de três anos e de outros três amigos, quando a embarcação foi tomada pela água. O grupo pretendia acampar no local.

Autoridades da Polícia Civil (PCPR), segundo o portal G1 Paraná, informaram que a morte ocorreu quando as seis pessoas tentavam chegar até a margem mais próxima, após o naufrágio. O pai tentou e conseguiu salvar o filho que se afogava. O homem acabou morrendo, mesmo após ser retirado da água pelos amigos.

A PCPR deverá ouvir as testemunhas e investigar detalhes do caso, inclusive, se houve o uso de coletes salva-vidas por parte do grupo.