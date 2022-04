Um motorista com sinais de embriaguez foi preso após bater contra uma viatura da Polícia Militar (PM), em Centenário do Sul, município do Norte Pioneiro paranaense, na noite deste domingo (24). De acordo com a PM, os veículos trafegavam em sentidos opostos na rodovia quando houve o acidente.

Após a batida, o condutor de 27 anos foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou indícios do consumo de bebida alcoólica. Antes de ser preso, o motorista foi levado ao hospital, pois apresentava ferimentos leves.

Os dois policiais que estavam na viatura não se machucaram.

